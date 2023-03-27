حملات للسيطرة على مخالفات الحنطور بالأقصر

عقد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا موسعًا، لتكثيف العمل لمواجهة مخالفات عربات الحنطور في مختلف أنحاء ميادين وشوارع الأقصر، وإعداد خطة لسير العمل عن كيفية إحكام السيطرة عليها، ومنع وقوفها في الأماكن غير المخصصة لها، بالإضافة إلى التزامهم بالنظافة الشخصية، وتجديد البامبرز، وإلزامهم بعدم إلقاء الروث بالشوارع العامة والطرقات، فضلاً عن إلزامهم السير في إجراءات التراخيص.

ووجه «الشرابي»، مسؤولي إدارات البيئة والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر لمعاونة إدارة النقل البطئ لتنفيذ حملات مستمره لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن 340 عربة حنطور مرخصة فقط، بينما تنتشر بشوارع المحافظة عشرات العربات الغير مرخصة، يجرى العمل على مواجهتها لحل هذه المشكله التي تؤرق المواطن الأقصرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالاهتمام بالمتابعة المستمرة لتجميل ورفع كفاءة عربات الحنطور على مستوى المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالي المطلوب أمام ضيوف المحافظة وزائريها ومواطنيها.