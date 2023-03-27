موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس شهر رمضان

تفصلنا ساعات قليلة عن موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الاثنين 27-3- 2023، خامس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يتحرى أهالي محافظة الأقصر موعد صلاة الفجر بدقة، حيث يحرص الكثيرون على أداء الفرائض والصلاة في توقيتها بشهر رمضان المبارك.

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023، يختلف عن المحافظات المجاورة لها في قنا وأسوان، وفقا لتوقيت كل محافظة وبناء على خطوط الطول والعرض ومساقط الظل.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الاثنين 27-3-2023

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأثنين 27-3-2023، خامس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:26 صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية وفقا لحساب خطوط الطول والعرض، قبل شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر

يختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الاثنين، عن موعد أذان الفجر برابع يوم من شهر رمضان المبارك بفارق دقيقة واحدة حيث رفع الأذان في اليوم الرابع من شهر رمضان في تمام الساعة 4:27 دقيقة صباحًا.