رحلة ممتعة لـ يحيى وكنوز فى مدينة الأقصر خلال أحداث الحلقة الرابعة

ذهب «يحيى وكنوز» فى رحلة رائعة وممتعة لمدينة الأقصر لمشاهدة الآثار والمعابد والتعرف أكثر على الحضارة المصرية القديمة، وذلك خلال أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل.

مسلسل يحيى وكنوز

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة «dmc دراما» فى تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

ومسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

المتحدة للخدمات الإعلامية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.

وتدور أحداث الموسم الثانى من «يحيى وكنوز» فى إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة فى هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذى يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهى شخصية مؤثرة فى الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه فى بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات.