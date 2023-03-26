مدفع رمضان يجذب الأهالي والسياح في الأقصر وسط جو من البهجة «صور»

مع اقتراب أذان المغرب، يستعد علاء إبراهيم، المواطن الأقصري المقيم بمنطقة العوامية، للذهاب برفقة طفلتيه ديما ولؤلؤة إلى موقع مدفع رمضان الواقع بجوار مبنى الحماية المدنية بالعوامية، للاستمتاع بمشاهدة لحظة إطلاق المدفع والتي تجمع المئات مثله بصحبة أطفالهم، والشعور بالإثارة وجو المغامرة.

يقول علاء لـ«الوطن»، إن مشاهدة عملية تعبئة مدفع رمضان بالبارود مرورا بلحظات الانتظار وصولا إلى لحظة الإطلاق أصبحت عادة جديدة للأهالي، تميز الشهر الكريم، مؤكدا أن يحرص على فترات متقاربة على الذهاب إلى موقع المدفع لمشاهدة لحظة ضرب المدفع، كما يأتي العديد من السائحين الموجودين في المحافظة إلى موقع المدفع لمشاهدته.

ويضيف أبو الحسن حافظ عبدالحكيم، أحد المواطنين بالأقصر، أن المدفع كان يقع سابقا على ضفاف النيل قبل عملية تطوير المحافظة، ثم جرى نقله هو والحماية المدنية إلى منطقة العوامية، عام 2006 ومنذ ذلك الحين بدأت عملية مشاهدة لحظة ضرب المدفع طقسا وعادة تجري يوميا خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن المدفع كان سابقا أكبر من الموجود حاليا لكن تم استبداله بالحالي بعد شكاوى من شدة صوت الضربة والتي كانت تفزع الأهالي.

يشار إلى أن عملية تجهيز المدفع تجري من قبل رجال الحماية المدنية بالأقصر المدربين على عملية الإطلاق حيث يجري تعبئة المدفع بحوالي نصف كيلو بارود، ثم يتم توصيل المدفع بسلك كهرباء موصل ببطارية ثم تتم عملية الضرب والتي تضفي جوا من البهجة والفرح على المواطنين الحاضرين لعملية الضرب.