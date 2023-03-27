التحالف الوطني يوزّع كراتين مواد غذائية لدعم 1500 مستفيد في الشرقية

نظمت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والغرفة التجارية الصينية في القاهرة، اليوم، احتفالية في قاعة الماسة بمركز أولاد صقر، لتوزيع 300 كرتونة مواد غذائية لدعم 1500 مستفيد ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقرية بني حسن مركز أولاد صقر في الشرقية.

دعم الأسر المستحقة بالمواد الغذائية

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تخفيف الأعباء المادية على الأسر في رمضان

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة «أصحاب الأيادي البيضاء» لخدمة غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أنّ التعاون مع الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، وقياداته يعزز قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ويخفف الأعباء المادية على الأسر ويدخل الفرحة في قلوبهم في الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة الشرقية.

وأوضح أنّ التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأنّ استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 7000 كرتونة مواد غذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، وهذا العام تسعى الجمعية لتوسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.