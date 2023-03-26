«التضامن»: اقتراح مصري وراء إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب على المخدرات، من خلال إطلاق الوثيقة الإقليمية المهمة، وجاءت في سياق اقتراح تقدمت به مصر، ممثلة في وزارة التضامن، ضمن فعاليات الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي 15 و 17 ديسمبر 2020؟

وأوضحت الوزارة، أنّه تمت الموافقة على المبادرة في قرار المجلس رقم 928 الصادر عن هذه الدورة، والخطة تبرهن بشدة على الدور شديد الحيوية الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية، كما ترسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب، متبنيه خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها.

توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن

وأكدت التضامن تبني نهج يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، قائم على الوقاية والعلاج في آن واحد يعمل في نطاق المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل؛ يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهة.

أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات

جاء ذلك خلال إطلاق السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.