«التضامن»: تلقينا 22 ألف طلب لحج الجمعيات الأهلية.. و«القرعة» في أبريل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ- 2023م، عقب غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ - 2023م.

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان عنها اليوم، أنّ الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها ما يلي.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون مسددا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

- تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

- يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30 أبريل 2023 الموافق 10 شوال 1444هـ.

- لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنّه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنّهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم «مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام) والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية، وألزهايمر» طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وتابعت أنّه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى، سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

تنظيم مستويين لحج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّهم بصدد تنظيم مستويين لحج الجمعيات الأهلية، هما «الاقتصادي والخمس نجوم»، وسيتم تحديد أسعار برامج المستويين عقب اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك قبل إجراء القرعة الإلكترونية مباشرة.

إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إنّه في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، نجح مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج في إنهاء التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث جرى التعاقد مع الفنادق وأفضل الأتوبيسات لنقل الحجاج، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين

وأضاف عبدالموجود، أنّه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين بجميع المحافظات وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي - احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.