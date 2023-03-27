تعرف على مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2023

يرغب الكثير من المواطنين في السفر للخارج، ما يتطلب التوجه لمصلحة الجوازات في رمضان 2023، وسط محاولة العديد منهم معرفة مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2023.

ويبحث العديد من المواطنين عن تلك المواعيد وبالتحديد في شهر رمضان والتي تتغير عنها في الأيام الاعتيادية طوال العام، وذلك في جميع الفروع الخاصة بها والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ولذلك ترصد «الوطن»، مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2023.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2023

مواعيد عمل مصلحة الجوازات في رمضان 2023، جاءت وفقا لما حددته وزارة الداخلية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرًا، وحتى نهاية عام 2023، كما أنها حددت الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة، وبينها صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل، و4 صور ألوان حديثة خلفيتها بيضاء 4×6، ومستند يحدد موقف المتقدم من التجنيد بالنسبة للذكور، تقديم صورة من المؤهل الدراسي أذا كان غير مثبت البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

كيفية الحصول على جواز سفر لعام 2023

كيفية الحصول على جواز سفر لعام 2023 الخطوة الأولي:

-التقدم إلى قسم الجوازات التابع له مقدم الطلب.

- الخطوة الثانية: سحب نموذج 29 جوازات وكتابة البيانات بخط مقدم الطلب.

- الخطوة الثالثة: تقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص لمطابقة المستندات والصور وتقدير الرسوم.

- الخطوة الثالثة: استلام الإيصال وبعدها يتم استلام الجواز.