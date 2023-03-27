 البابا تواضروس الثاني يلتقي كهنة كنائس الخليج عبر «زووم»

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، من خلال تطبيق «زووم»، الآباء كهنة كنائس الخليج، بمشاركة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج.

كلمة البابا خلال اللقاء

ألقى قداسة البابا كلمة روحية تأمل فيها في مزمور 42 «كما يَشتاقُ الإيَّلُ إلَى جَداوِلِ المياهِ، هكذا تشتاقُ نَفسي إلَيكَ يا اللهُ… إلخ.»، ثم أجاب على أسئلتهم.

واطمأن الآباء المشاركون على صحة قداسته وهنأوه بالعيد العاشر لتجليس قداسته لكونها المرة الأولى التي يلتقونه فيها بعد حلول هذه المناسبة.

لقاء البابا تواضروس بوفد الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، السيد مارجريتيس سكيناس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق لهما.

ورد البابا تواضروس خلال اللقاء على بعض استفسارات الوفد حول حرية الأديان ووضع المسيحيين في مصر، وعن الوضع الأمني للكنيسة وعن الاعتداءات التي حدثت في فترات سابقة، وأجاب قداسة البابا: «إن حماية الكنائس مسؤولية الدولة التي تقوم بها بكفاءة ولكن الاعتداءات التي حدثت من قبل كان الهدف منها كسر وحدتنا الوطنية، ومن جهة الدولة فإنها تعمل على تحقيق مبدأ المساواة حيث أصبح لدينا الآن قانون ينظم بناء الكنائس، وصار شغل المناصب العليا بمعيار الكفاءة وهو ما منح الفرصة للمسيحيين بتولي هذه المناصب، إذ يوجد على سبيل المثال محافظان مسيحيان».

وفي ختام اللقاء، قدم لهم قداسة البابا هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر باللغة الإنجليزية.