استمرار حبس سائق توك توك بتهمة الاتجار في المخدرات بحلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، استمرار حبس سائق توك توك 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم حلوان، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الوقعة، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما خرجت حملة أمنية يقودها النقيب عمرو المحلاوي، معاون وحدة مباحث قسم شرطة التبين، وخلال السير بدائرة القسم استوقف المدعو «سالم س س م»، 25 سنة، سائق توك توك، ومقيم شارع مصطفى فهمي دائرة قسم حلوان، حال قيادته مركبة ذات 3 عجلات توك توك ملكه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 أكياس بداخلها مادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

واصطحب إلى ديوان القسم وبمواجهته أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما عن عقوبة الاتجار في المخدرات، يقول المحامي رامي عبد المنعم الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.