غلق محور المشير طنطاوي كليا غدا لاستكمال مشروع المونوريل بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق محور المشير طنطاوي أسفل كوبري محمد علي فهمي في اتجاه مدينة نصر فقط، كليًا، بدءًا من الـ12 صباحاً وحتى الـ6 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2023 لمدة ليلة واحدة.

وأكدت تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل بمطلع كوبري محمد على فهمى أعلى محور المشير طنطاوي.

وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية، فإنّ الأمر يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- المتجه لمناطق مدينة نصر يسلك المطلع باتجاه محور المشير محمد علي فهمي فميدان الواحة والدوران والعودة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.