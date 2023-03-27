نون تعلن عن أكبر عروض رمضان بخصومات تصل إلى 75%

أعلنت نون، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط عن أكبر عروضها لسنة 2023، وهي عروض رمضان الكبرى، والتي بدأت من 26 مارس وستمتد حتى 4 أبريل. هذا الحدث الضخم مليء بخصومات تصل إلى 75% على مئات الآلاف من المنتجات، وعروض بنكية مميزة، وحلول الدفع بالتقسيط.

تضمن فئة الأزياء خصومات تصل إلى 80% على علامات تجارية معروفة مثل أمريكان إيجل وديفاكتو وإل سي وايكيكي و نايكي وأديداس بأسعار تبدأ من 16 ج.م، وخصومات تصل إلى 70% على أحدث النظارات والساعات من علامات تجارية مثل كاسيو وفوسيل ومايكل كورس وراي بان، يمكن للمتسوقين أيضًا الحصول على مجموعات الهدايا الرمضانية التي تشمل المنتجات الضرورية مثل العبايات وملابس الصلاة وسجاد الصلاة وسبحة الصلاة بأسعار تبدأ من 9 ج.م، وبإمكان المتسوقين أيضاً شراء علب رمضان بخصم 15٪ عبر استخدام فاليو.

تشمل عروض رمضان الكبرى خصومات تصل إلى 50% على علاجات وأقنعة الشعر من غارنييه ولوريال باريس واولابلكس و رو أفريكان، وتتوفر منتجات الجمال والعطور من العلامات التجارية الرائدة مثل ميبلين وغارنييه وجاكوار بخصومات تصل إلى 70% بأسعار تبدأ 17 ج.م، إلى جانب الحصول على خصم 70 ج.م على مشتريات ميبلين بقيمة 300 ج.م.

ويمكن للعملاء زيادة مدخراتهم من خلال شراكة نون مع فاليو التي تمكنهم من الشراء الآن والدفع لاحقاً، إلى جانب شراكات نون البنكية مع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني التي يستطيع العملاء من خلالها تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد.

يمكن لحاملي بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني الحصول على خصم 20٪ على المشتريات التي تصل قيمتها إلى 200 ج.م، وسيحصل المتسوقون الذين يستخدمون بطاقة بنك مصر ماستر كارد الائتمانية على خصم 40٪ على المشتريات التي تصل قيمتها إلى 400 ج.م.

وتتوفر الهواتف الذكية بخصومات تصل إلى 55% من علامات تجارية مثل أبل وسامسونج وشاومي وإنفينيكس، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى70% على فئة الإلكترونيات التي تضم أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية من العلامات التجارية البارزة مثل سامسونج وبلاك آند ديكر وإل جي وفريش وتوشيبا، كما سيتم تخفيض مستلزمات المنزل والمطبخ بشكل كبير، فتضمن عروض رمضان الكبرى خصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل نوفال وجراندي وبوش ومينترا بأسعار تبدأ من 4 ج.م، بالإضافة إلى أكواد خصم 40٪ على منتجات تروفال وانرجايزر وبوش وزينوكس.

وتتوفر منتجات الأطفال من علامات تجارية مثل مولفيكس وبندولين وفيليبس أفنت وبيتي بيبي بخصومات تصل إلى 70% بأسعار تبدأ من 16 ج.م، إلى جانب عرض اشتر 4 واحصل على 1 مجاناً على منتجات فاين بيبي، فضلاً عن منتجات فئة الألعاب التي تضم علامات تجارية مثل بيست واي وانتكس وهامليز وجيلونج بخصومات تصل إلى 75%.

ويمكن للمتسوقين زيادة مدخراتهم من منتجات البقالة بخصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل أبو عوف وكريستال وبابيا وايطاليانو بأسعار تبدأ من 3 ج.م، إلى جانب الحصول على خصم 20 ج.م على مشتريات ليبتون بقيمة 100 ج.م.

إلى جانب خصومات تصل إلى 70% على منتجات نون مينتس المختلفة من علامات تجارية مثل لوريال وتى بى أس , السوهاجي وأوليو والتي يتم توصيلها في خلال 15 دقيقة.

ستبدأ عروض رمضان الكبرى من 26 مارس وستمتد حتى 4 أبريل مع توصيل سريع وآلاف العروض المذهلة عبر فئات الأزياء والجمال والإلكترونيات والأجهزة والألعاب الجاهزة لإبهار العملاء.

تأسست نون بهدف تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية والإقليمية لتأمين مستقبل المشهد الرقمي في المنطقة. تتمثل مهمة نون في تقديم قيمة ودعم متقدم للعملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت في تطوير أعمال السوق التجاري والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.