انطلاق عروض تياترو مسرح جامعة سوهاج في موسمه الخامس

انطلقت فعاليات المهرجان الخامس «تياترو» للعروض المسرحية بجامعة سوهاج، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، على مدار 5 أيام، بمشاركة 260 طالبا وطالبة، يمثلون 15 كلية من كليات الجامعة، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

تنفيذ الأنشطة الإبداعية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، على حرص إدارة الجامعة علي تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها، باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، موضحاً أن الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

المهرجان ينظم للعام الخامس

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن المهرجان ينظم للعام الخامس، حيث سيتم عرض 15 مسرحية طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، تتنافس بها على لقب أفضل ممثل وممثلة ومخرج، إضافة إلى جوائز مالية وتشجيعية للأداء المسرحي المتميز.

وفي هذا السياق، شهد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، جانبا من العروض المسرحية للطلاب، حيث أشاد بمشاركة 15 كلية من كليات الجامعة بعروض مسرحية ذات أفكار ونصوص جيدة، والتي سيتم عرضها على مدار خمسة أيام، مؤكداً أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

العروض المسرحية بدأت أمس

وقال صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن العروض المسرحية بدأت أمس بمسرحية «طائر» لكلية الزراعة، ومسرحية «استغماية» لكلية الهندسة، ومسرحية «المطاريد» لكلية التربية النوعية.

واستمرت العروض اليوم، بعرض كلية العلوم بمسرحية «عرس النار»، وكلية التربية الرياضية بمسرحية «أليكس في بلاد العجائب»، أما كلية الآداب ستعرض مسرحيتها «بجماليون»، مضيفاً أنه سيتم غداً الاثنين عرض مسرحية «يوم أن قتلوا الغناء» لكلية التربية، وستعرض كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مسرحية «بيت النمل»، وتليها كلية التجارة بعرض مسرحية «انسو هيروسترات»، ومسرحية «ملحمة السويس» لكلية التكنولوجيا والتعليم.

وأضافت الدكتورة انتصار أبو الدهب، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، أن كليات الآثار والحقوق والصيدلة والألسن ستعرض الثلاثاء المقبل، عروضها المسرحية «الوادي السعيد» و«الواغش» و«الطوق» و«الملعون»، وستختتم العروض المسرحية يوم الأربعاء بمسرحية «الباروك» التي ستقدمها كلية التمريض، موضحة مشاركة كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 18 طالب وطالبة، وسيكون حفل ختام المهرجان يوم الأربعاء 22 مارس الجاري.

وتضم لجنة التحكيم للعروض المسرحية المخرج المسرحي محمد جمعة، مدير عام إدارة الفنون بجامعة أسيوط ومخرج بوزارة الثقافة، والفنان التشكيلي جلال عبدالحميد توفيق مدير عام مديرية ثقافة سوهاج، والدكتور أحمد كمال أحمد عضو هيئة التدريس بكلية الآداب تخصص الأدب الحديث المسرحي.