أماكن معرض أهلا رمضان 2023 في الإسماعيلية.. تقديم عروض وتخفيضات

انتشرت معارض أهلاً رمضان في محافظة الإسماعيلية في كافة المراكز وبعض القرى بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أماكن معرض أهلاً رمضان 2023 في الإسماعيلية تستهدف الوصول إلى المواطنين في أقرب مكان لضمان استفادتهم من تخفيض الأسعار.

أماكن معرض أهلاً رمضان في الإسماعيلية

نرصد لكم أماكن معرض أهلاً رمضان 2023 في الإسماعيلية التي تضم 7 منافذ للمعرض على رأسها المعرض الكبير في حديقة الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

ويتواجد معرض أهلاً رمضان في شارع الغابة بجوار نادي السلام في حي ثان الإسماعيلية وميدان عرابي في دائرة حي أول الإسماعيلية وقرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية.

كما يتواجد معرض أهلاً رمضان بجوار مكتب بريد أبوصوير بمركز ومدينة أبوصوير وخلف سنترال القصاصين بمركز ومدينة القصاصين وبجوار المساكن الاقتصادية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

كما يتواجد المعرض في الشارع التجاري في مركز ومدينة فايد وبجوار مكتب البريد في قرية أبو سلطان التابعة لدائرة مركز فايد وفي الشارع الرئيسي في مركز ومدينة التل الكبير.

تخفيضات في معرض أهلاً رمضان في الإسماعيلية

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في تصريحاته أنه نبه ضرورة متابعة الأسعار أول بأول ومقارنتها بأسعار الأسواق مع الإعلان عن عروض بشكل دائم للتوفير على المواطنين.

وقال أحمد عثمان، إن هناك كميات كبيرة من كافة السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة في معارض ومخازن الإسماعلية تكفي طوال شهر رمضان المبارك يتم ضخها أول بأول