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«الحركة المدنية الديمقراطية» ترحب ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
02:27 م | الإثنين 27 مارس 2023
مجلس أمناء الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، تلقيها البيان الصادر أمس عن مجلس أمناء الحوار الوطني والمتضمن الاقتراح ببدء جلسات الحوار 3 مايو المقبل، وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية موقفها المعلن والثابت، من عزمها الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني، بمجرد استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها، خاصة الإفراج عن سجناء الرأي.

وتثمّن الحركة المدنية، تعهّد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له التوفيق، وتدعم مطلبه الخاص باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.