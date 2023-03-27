«الريادة» يشكر إدارة الحوار الوطني على توصية باستمرار إشراف القضاء على الانتخابات

وجّه كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الشكر لمجلس الأمناء الحوار الوطني، الذي طالب بمد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات بعد تاريخ 17 يناير 2024، مضيفا أنّ المواطن المصري لديه ثقة عمياء في القضاء المصري لشموخه وتاريخه.

وأضاف حسنين، في مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أنّ القرار فوت الفرصة على القوى المتربصة بمصر في الداخل والخارج، وجنّبنا وجود أي ذريعة للتشكيك بأي انتخابات قادمة، مشيرًا إلى أنّ تاريخ القضاء المصري وإشرافه على كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة يعلمه الجميع.

3 محاور رئيسية

وأكمل حسنين: أنّ الحوار الوطني أعتمد على 3 محاور رئيسية وهي «المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي»، ثم تحولت المحاور إلى عدد من اللجان، وهو ما استغرق وقتا طويلا، مشيرًا إلى أنّ المواطن المصري بحاجة دائمة لمعرفة ما يتم، والآن مجلس الأمناء بالحوار الوطني بحالة انعقاد دائم، حتى يبدأ الحوار الوطني بمايو المقبل.