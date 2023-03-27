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رئيس حزب الاتحاد: استئناف جلسات الحوار الوطني نقطة انطلاقة مهمة جدًا

كتب:

هاجر عمر
12:35 م | الإثنين 27 مارس 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت يمثل نقطة انطلاق مهمة جدًا، ووصفه بأنه «أهم حدث سياسي في عام 2023»، إذ تحدث الجميع خلال الفترة السابقة وطالبوا بخطوة واضحة للحوار.

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أن ما حدث اليوم هو أمر إيجابي، وفرصة حقيقية لبداية مشاركة وطنية حقيقية، موجهًا الشكر للقائمين على الحوار الوطني.

بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل

وثمّن رئيس حزب الاتحاد، توصيات اجتماع مجلس الأمناء بعد طرح اقتراح ببدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، وهو الحدث الذي ينتظره الجميع وطالب به طوال العام الماضي، منذ إعلان الرئيس عن انطلاق الحوار الوطني خلال حفل إفطار رمضان السابق.

أمانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل بالمعادلة السياسية

وتابع صقر: «أبرز المطالب والحوارات التر تم رفعها عن طريق الأحزاب السياسية إلى أمانة مجلس الأمناء، هي استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاء المقرر انتهائها في 17 يناير 2024، كاشفًا عن دلالة هذا الأمر التي تعني أن أمانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل ومكمل لهذه المعادلة السياسية الهامة في تاريخ مصر».

 

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