توزيع كراتين رمضان على 3500 من غير القادرين بقرى مركزي قنا ونجع حمادي

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا ومكتب مشروعات الأورمان، فى توزيع 700 كرتونة مواد غذائية على 3500 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى الرئيسية والشاورية وعزبة دنقل مركز نجع حمادي، وقرى الحميدات والترامسة ودندرة مركز قنا، ضمن مبادرة «كتف في كتف»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة قنا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تحقيق التكافل الاجتماعي

وأشاد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعي خلال هذا الشهر المبارك، سواء بنشر موائد الرحمن، أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل، لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ، ان توزيع الكراتين تم بالتعاون مع بيت الذكاة الكويتي تحت اشراف المكتب الكويتى بالقاهره وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

مبادرة «كتف في كتف»

وأشار أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

وأضاف «شعبان»، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.