توزيع كراتين مواد غذائية على الأولى بالرعاية في 50 قرية بكفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز المحافظة.

التوزيع في 50 قرية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم التوزيع فى 50 قرية بكفرالشيخ، شملت قرى أبوسكين والقليعة والحندقوقة والحلافي وتيرة والفؤادية والأبعاديه والزعفران في مركز الحامول، وقرى إسحاقه وقراجة وتقسيم الزهور والخادمية والقنطرة ومسير وسليط وأبوطبل بمركز كفرالشيخ.

وشمل التوزيع قرى النمر الشرقية والقنطرة والورق وعاشور والحيطاوي بمركز سيدي سالم، وكوبري الزاوية مركز الرياض، وقرى دمنكة والبياض وأبوزيادة وأبومريكب وجماجمون مركز دسوق.

كما شمل توزيع الكراتين وقرى الكوم الطويل وحي المحكمة وخالدة وفريد على وابشان والجرايدة في مركز بيلا، وقرى القصابي وكسر أبوشنب وسد خميس وشمس الدين وأبوعوض والصحارة ومنشأة عباس بمركز سيدى سالم، والرغامه بمركز الرياض، والغنيمي بمركز قلين.

توزيع 6ا آلاف كرتونة على الأكثر احتياجا

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية وضعت استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 6 ألاف كرتونة مواد غذائية بكفرالشيخ، قبل قدوم شهر رمضان على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان .

وأشار «شعبان»، إلى أن عددًا من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأصحاب الأيادى البيضاء من المتبرعين يدعمون الأورمان في سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة، لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وادخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم.