توزيع كراتين مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» على ألف أسرة بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ومكتب مشروعات الأورمان بالشرقية في توزيع كراتين مواد غذائية على 1000 أسرة ضمن الأسر الاكثر احتياجًا بقري نزلة العزازي و كفر العزازي وعزبة إبراهيم موسي و منشأة النور مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، وذلك ضمن مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

وقال عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف المديرية، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقري الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية

ونوه إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبري، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوي الجمهورية حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التي كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلي المستحقين في كل القري المصرية تقريبا وبخاصة القري الأكثر احتياجا .

يذكر أن مبادرة كتف في كتف تستهدف دعم الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهوريه المختلفة وصولا الي المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على اهالينا بكل قري ونجوع ومراكز محافظات مصر.