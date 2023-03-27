زراعة أشجار مثمرة في شوارع بيلا بكفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثتين، عبر بيان، حول مجهودات جهاز النظافة وإدارة التنمية بالمدينة والوحدات المحلية ، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة واستكمال تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لزراعة الأشجار المثمرة بالطرق والشوارع بالمدينة وقرى المركز.

بينما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة نظافة الشوارع

وأشار «ساطور»، أن عمال مجلس المدينة على فترتين صباحية ومسائية، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومخلفات القمامة من جميع شوارع وأحياء المدينة، بجانب إجراء حملات مكبرة للنظافة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع منها شارع بورسعيد ، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمدينة.

وأوضح أن حملة النظافة قد أسفرت جهود الحملات بنطاق القري عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، ورفع القمامة من نقاط التجميع من شوارع القري الأم والتوابع، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، وتسوية وتمهيد لبعض الطرق والشوارع بنطاق القري، وذلك استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها رؤساء القري للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

زراعة أشجار مثمرة بشوارع ومدن بيلا

وأشار أيضا إلي أن إدارة التنمية بالمدينة، باستكمال أعمال زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بشوارع وأحياء المدينة، ومتابعة الري لجميع الأشجار المنزرعة، بجانب استمرار زراعة الأشجار بباقي شوارع القري، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجـرة»، لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة وقراها لتظهر بالمظهر الجمالي وتحسين الصحة العامة للمواطنين.