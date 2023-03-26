محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على المخابز بنطاق مدينة كفر الشيخ، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان، وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

المحافظ يلتقي المواطنين أثناء جولته

والتقى المحافظ، أثناء جولته، بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومدى رضاهم عن جودة رغيف العيش، ووجّه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يُتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكداً على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات أياً كان نوعها والالتزام بها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكثفة يومية على الأسواق والمنافذ

وأعطى المحافظ تعليماته بشن حملات مكثفة يومية على الأسواق والمنافذ، للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

كما طالب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق محافظة كفر الشيخ، للتأكد من التزام الجميع بالإعلان عن الأسعار، وتوفير رغيف عيش للمواطنين مطابق للمواصفات بجميع المخابز.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية، وفي ظل المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.