محافظ كفر الشيخ يقود حملة لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة لمتابعة توافر السلع في الأسواق، والمرور على المحلات والمنافذ المتعددة والهايبرات، للتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها، وللتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصةً السلع الاستراتيجية.

المحافظ يُشدد علي ضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين

وشدّد المحافظ، على أصحاب المحال التجارية والهايبرات بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصةً «الأرز والسكر»، كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، ليستفيد المواطنون من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومعلنة.

واطمئن محافظ كفر الشيخ، خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصةً السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

محافظ كفر الشيخ يتفقد هايبر المنطقة الشمالية العسكرية

كما تفقد المحافظ، هايبر المنطقة الشمالية العسكرية غرب كفر الشيخ، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم، مطالباً بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة وضع الأسعار على المواد الغذائية، وخاصةً السلع الاستراتيجية، مؤكداً على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.

وحرص محافظ كفر الشيخ، على لقاء المواطنين، والاستماع لآرائهم حول السلع، ومدى توافرها بالأسواق، ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق والتي ساهمت إلى حد كبير في ضبط الأسعار، وتوافر السلع بالاسواق، مؤكدين على ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.