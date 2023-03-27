775 مليون جنيه إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2022 / 2023، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين

تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء

ومن جانبه استعرض الأستاذ محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، تبلغ 774 مليونا و721 ألف جنيه، وذلك بعد إضافة مبلغ 78 مليون جنيه مكافأة حوافز الاستثمار، وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 65%.

وبلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 54% والكهرباء 94 %، وتحسين البيئة 81 % ، وتدعيم الوحدات المحلية 50 %، الأمن والإطفاء والمرور 83%، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

متابعة تنفيذ المشروعات الجارية

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة إلى أن اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 484323 طلب وتم انهاء 481849 بنسبة تنفيذ 99.49 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم ( الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين ) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض كتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن تركيب عدادات مسبقة الدفع بالمباني والمنشآت الإدارية بالجهات الحكومية بناء علي التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن ليشدد المحافظ علي سرعة البدء في تنفيذ التعليمات الصادرة بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات مع تحديد جدول زمني للانتهاء قبل 30 يونيو القادم.