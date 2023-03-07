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«الإسكان والتخطيط» تناقشان مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024

«عاصم الجزار»: الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن

كتب:

أيمن حمزة
09:45 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
وزيرا الإسكان والتخطيط: الأولوية للمشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى

وزيرا الإسكان والتخطيط: الأولوية للمشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 2023/2024، من خلال الفيديو كونفرانس بحضور مسئولي القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، ومسئولي وزارة التخطيط.

الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن 

وأكد وزيرا الإسكان والتخطيط، أن الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، خاصة توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستدامتها، وكذا تنفيذ المشروعات التي توفر فرص العمل، وتعظم العوائد، وتسهم في دفع معدلات التنمية، وتعمل على جذب الاستثمارات.

الجزار: مناقشة استكمال المشروعات الجارية 

وأوضح وزير الإسكان، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، كما استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التي يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.