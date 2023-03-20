نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء بالإسراع في إنجاز الخطة الاستثمارية

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بالإسراع للانتهاء من كل مشروعات الخطة الاستثمارية استكمالًا لمتابعة أعمال تطوير أحياء المنطقة الجنوبية في ظل تحقيق أقصى استفادة من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023، إضافة إلى متابعة كافة الملفات المطروحة المهمة والحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر، للارتقاء بمستوى الأداء بجميع الخدمات المقدمة بأحياء المنطقة الجنوبية.

المعاينات على الطبيعة

وناقشت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال اجتماعها مع رؤساء الاحياء ومديري إدارات التخطيط والطرق والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، مستجدات الأعمال التنفيذية للخطة الاستثمارية ومتابعة نسب التنفيذ من خلال المعاينات على الطبيعة أو من واقع المستخلصات المالية.

وأكّدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحرص التام على تكثيف الاجتماعات الدورية ومتابعة كل المستجدات والوقوف على ما تمّ تنفيذه من مراحل تطوير الأداء أولًا بأول بهدف الارتقاء بجميع أحياء الجنوبية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات المهمة والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ووجهت نائب المحافظ بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الانارة والاستفادة القصوى من جميع بنودها من خلال استعراض نسب التنفيذ والتوجيه بالمتابعة المباشرة لها التزامًا بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الاعمال مع قرب انتهاء السنة المالية و اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

معدلات تنفيذ المشروعات

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الإسراع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات لخدمة المواطنين الى جانب ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ من خلال المتابعات المستمرة والمباشرة لمواقع الأعمال.

المواصفات الفنية لرفع كفاءة الشوارع

كما وجهت بضرورة المتابعة الميدانية من قبل فريق العمل وإدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية لاستلام الشوارع التي تمّ الانتهاء من رفع كفاءتها طبقا للمواصفات الفنية القياسية مع عمل التقارير اللازمة الخاصة بتالف الرصف وإرجاع الشيء لأصله.