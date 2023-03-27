«الزراعة» توضح موعد محصول السمسم للعام الجديد

أعلن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة عن موعد زراعة محصول السمسم للعام الجديد 2023، موضحاً أنه من المحاصيل الواعدة والمربحة خاصة في الأراضي التي لا تجود فيها المحاصيل التقليدية وكذلك في مناطق الاستزراع الجديدة بالإضافة إلى الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والأراضي الطميية والطينية جيدة الصرف ولا يجود في الأراضي الغدقة ورديئة الصرف والملحية، مشيراً إلى أنه يمكن لإنتاجية الفدان أن تصل لأكثر من 6 أو 8 أرادب، يبدأ سعره من 3500 إلى 4000 جنيه للأردب.

أفضل موعد لزراعة محصول السمسم

أكد أن أفضل موعد لزراعة هذا المحصول هو الفترة من منتصف أبريل وحتى نهاية شهر مايو ويمكن زراعته في الأراضي الرملية بعد إضافة 15 إلى 20 مترا مكعبا من سماد بلدي قديم مع توافر مياه الري بالمنطقة ويفضل إضافة السماد البلدي للمحصول الشتوي السابق لزراعة السمسم.

وأشار إلى أن الفدان يحتاج من 1.5 إلى 3.5 كيلو جرام تقاوي في حالة الزراعة اليدوية، كما أنه يجب زراعة التقاوي المنتقاة من الأصناف جيزة 23، وتوشكى 1، شندويل 3 مع مراعاة معاملة البذور بالمطهرات الفطرية، لافتا إلى نباتات السمسم ضعيفة النمو في الأطوار الأولى من حياتها ولا تستطيع منافسة الحشائش ولذلك يجب مقاومتها بالعزيق، خاصة في الشهر الأول من حياة النباتات.

يزرع السمسم عادة بعد المحاصيل البقولية أو النجيلية

تابع أنه بالنسبة للتسميد فيزرع السمسم عادة بعد المحاصيل البقولية أو النجيلية أو في الأراضي الفقيرة، ولذلك يختلف معدل التسميد حسب نوع المحصول السابق ودرجة خصوبة التربة ويعتبر التسميد بالمعدلات الموصى بها من أهم العوامل التي تعمل على زيادة المحصول.

وأشار إلى أنه يحتاج الفدان إلى 200 كيلوجرام من السوبر فوسفات الأحادي 15% في الأراضي الفقيرة و150 كيلوجراما بعد نجيليات و100 كيلوجرام بعد بقوليات وفي الأراضي الخصبة وتضاف دفعة واحدة عند تجهيز الأرض للزراعة وقبل التخطيط مباشرة.