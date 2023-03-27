وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات في 72 قرية ووحدة محلية بـ 6 محافظات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، «برافين أجراوال»، مدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، ووفد من البرنامج وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية اللقاء أعرب وزير التنمية المحلية عن تقدير الوزارة لجهود برنامج الأغذية العالمي والدعم المستمر من البرنامج في العديد من مشروعات وبرامج عمل الوزارة على أرض المحافظات وعلى رأسها منصة «أيادي مصر»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المدن المصرية عبر المنصة بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة بالمحافظات والحفاظ على الحرف من الاندثار.

3500 سلعة على منصة أيادي مصر

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد البائعين المسجلين على المنصة حيث ارتفعت الأعداد من 90 بائع ومنتج إلى 950 خلال 3 أشهر وكذا عرض حوالي 3500 سلعة من مختلف المحافظات على الموقع الإلكتروني للمنصة والمشاركة في المعارض الداخلية التي نظمتها الوزارة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة ترغب خلال الفترة المقبلة زيادة وتوسيع الانتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها داخلياً وخارجياً بما يساهم في تحسين مستوي دخل الأسر، حيث تم توفير مقر لمبادرة أيادي مصر في منطقة الفواخير بمحافظة القاهرة، وستعمل الوزارة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي على دعم «أيادي مصر»، في التوسع والانتشار وتحقيق الأهداف وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى يتابع المنصة بصورة دورية باعتباره الداعم الأول والرئيسي للشباب والفتيات على أرض المحافظات والمساهمة في زيادة فرص العمل.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنصة أيادي مصر ومشاركته في العديد من المعارض والفاعليات التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة لمنصة أيادي مصر.

تعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات

وقال اللواء هشام آمنة إن التعاون المشترك بين الجانبين حقق العديد من النجاحات التي نريد البناء عليها خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج الي المحافظات، مؤكدا حرص الوزارة استمرار وزيادة هذا التعاون لتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ المشروعات والتواصل مع المحافظات وتوفير احتياجات المواطنين ومتابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد برافين أجراوال على دعم ومساندة البرنامج لبناء القدرات والتمكين على المستوى المحلى بالوزارة والمحافظات بما يساعد في توطين أهداف التنمية المستدامة، وأعرب أجراوال عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة لصياغة خطة استراتيجية شاملة لمبادرات ومشروعات برنامج الأغذية في المحافظات خلال الفترة من 2023 - 2028 بمشاركة وزارة التنمية المحلية والتي تعتبر كشريك رئيسي في تنفيذ تلك المبادرات في إطار العلاقات الجيدة بين الجانين.

مشروعات تنموية

كما أشاد برافين أجراوال بجهود وزير التنمية المحلية وجميع العاملين المبذولة على أرض المحافظات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسعي البرنامج لاستمرار التنسيق مع الوزارة والمحافظات لنجاح مجالات التعاون المشتركة والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة.

وأكد أجراوال حرص البرنامج على تقديم الدعم للمشروعات التي تقوم بها الوزارة واستكمال مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي من مشروع البوابة الجغرافية «الجيومكانية»، للوزارة التي تم إطلاقها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وإحدى الشركات العالمية والتي تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة وذلك على خرائط جغرافية وكذا التواصل بين الوزارة والمواطنين بما يدعم عمليات اتخاذ القرار.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة دعم برنامج الأغذية العالمي لهذا المشروع لتحقيق الأهداف التي وضعت له ودعم ومتابعة مطالب ومشاكل المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار مدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة إلى تقديم البرنامج كل الدعم اللازم والمطلوب لتطوير البوابة الجيومكانية وتحقيق رؤية وزارة التنمية المحلية ودعم أي جهود لبناء قدرات العاملين بالوزارة خاصة في مجالات المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات والتطوير المؤسسي والتخطيط، مشيراً إلى أننا شركاء وهدفنا واحد وهو خدمة المجتمع المحلى وتحسين حياة المواطنين للأفضل ونسعى لضمان الاستمرارية في كافة المشروعات والبرامج التي نتعاون فيها مع وزارة التنمية المحلية والبناء على النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.

منصة أيادي مصر

كما أعرب برافين أجراوال عن استعداد البرنامج أيضاً في دعم جهود وزارة التنمية المحلية لتجهيز المقر الجديد لمنصة أيادي مصر، بمنطقة الفواخير وتطوير وتحديث موقع المنصة على الإنترنت بما يساهم في زيادة عدد العارضين والمنتجين ومشاركتهم في العديد من المعارض وانطلاق المشروع لآفاق أوسع خلال الفترة المقبلة، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية هذا الدور من البرنامج حيث أصبحت أيادي مصر قبلة لكل الحرفيين وصغار العارضين والمنتجين للحرف اليدوية والتراثية للانضمام لها ، مؤكداً أن برنامج الأغذية العالمي شريك رئيسي للوزارة في هذا المشروع.

حياة كريمة

وأكد اللواء هشام آمنة إلى سعى الوزارة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد المبادرة التنموية الأهم والأعظم في تاريخ الدولة المصرية والتي تدعم تمكين المرأة والشباب والقطاع الخاص على أرض المحافظات المستهدفة في المبادرة الرئاسية، لافتاً إلى الدور المهم والكبير للقطاع الخاص لدعم جهود التنمية التي تشهدها مصر ومشاركته في العديد من المشروعات القومية التي تجرى على أرض المحافظات بما يحقق آمال وطموحات المواطنين في الأفضل ودعم عملية البناء والتنمية التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات والمجالات.

مشروعات تنمية مستدامة

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تقدير الوزارة للمبادرات والبرامج التي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة في المحافظات ومن بينها تنفيذ مشروع تنمية محلية مستدام في 72 قرية ووحدة محلية بـ 6 محافظات هي أسوان والأقصر والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا لجعلها قرى ريفية مستدامة ونموذجية وتمكين المرأة في تلك القري خاصة في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشدد «آمنة»، على أهمية هذا المشروع الذي تم تنفيذه في 72 قرية والذي يتضمن ضمن مجالاته تدريب السيدات وتمكينها لإتاحة التمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر ومساعدتها في عمليات تسويق منتجاتها.

كما بحث وزير التنمية المحلية مع مدير برنامج الأغذية إمكانية التعاون بين الجانبين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.