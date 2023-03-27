يسعى المواطنون في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، إلى معرفة مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023، نظرًا لأهمية مواقيت الصلاة، وارتباطها بطقوس بالصوم، والإفطار في الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023 حددتها هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 لهذا العام وأعلنتها عبر موقعها الرسمي، قبل شهر رمضان بعدة أيام نظرا لإختلافها من محافظة لأخرى بفارق زمني يصل حتى 15 دقيقة، وفقا لإسقاط الظل من مدينة لأخرى وخطوط الطول ودوائر العرض.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم الاثنين 27-3-2023 لليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة لكل محافظة هذا العام .

مواقيت الصلاة بمحافظة دمياط اليوم خامس أيام رمضان

الفجر04:23 صباحا.

- الشروق 5:52 صباحا.

- الظهر 11:56 مساء.

- العصر 03:26 مساء.

- أذان المغرب 06:06 مساء.

- العشاء 07:36 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم خامس أيام رمضان

-أذان الفجر04:33 صباحا.

-الشروق 05:55 صباحا.

- صلاة الظهر 12:00 مساء.

- العصر 03:26 مساء.

- المغرب 06:06 مساء.

- العشاء 07:36 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الأقصر اليوم خامس أيام رمضان

- أذان الفجر04:26 صباحا.

- موعد الشروق 05:53 صباحا.

- الظهر 12:00 مساء.

- العصر 03:25 مساء.

- موعد أذان المغرب 06:06 مساء.

- العشاء 07:36 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم اليوم خامس أيام رمضان

أذان المغرب 6:07 مساء.

- العشاء 7:24 مساء.

- السحور 2:05 صباحا.

- إمساك 4:05 صباحا.

- أذان الفجر 4:25 صباحا.

- الشروق 5:53 صباحا.

- الظهر 12:00 مساء.

- العصر 3:28 مساء..

مواقيت الصلاة بمحافظة كفر الشيخ اليوم خامس أيام رمضان

أذان المغرب 6:14 مساء.

- العشاء 7:32 مساء.

- السحور 2:15 صباحا.

- أذان الفجر 4:35 صباحا.

- الشروق 6:2 صباحا.

- الظهر 12:3 صباحا.

- العصر 3:36 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية اليوم خامس أيام رمضان

أذان الفجر 4:28 صباحا.

- ظهر 12:3 مساء.

- عصر 3:33 مساء.

- المغرب 6:11 مساء.

- العشاء 7:41 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة الدقهلية اليوم خامس أيام رمضان

- أذان المغرب 6:05 مساء.

- العشاء 7:24 مساء.

- السحور 2:03 صباحا.

- إمساك 4:03 صباحا.

- أذان الفجر 4:23 صباحا.

- الشروق 5:51 صباحا.

- الظهر 11:58 صباحا.

- العصر 3:28 مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة القليوبية اليوم الأحد خامس أيام رمضان

المغرب 6:06 مساء.

- العشاء 7:23 مساء.

- السحور 2:04 صباحا.

- إمساك 4:04 صباحا.

- الفجر 4:24 صباحا.

- الشروق 5:52 صباحا.

- الظهر 12:00 مساء.

- العصر 3:28 مساء.