وكيل «تعليم الغربية» يتفقد مدارس السنطة الفندقية لمتابعة سير العمل

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، داخل عدد من المدارس في إدارة السنطة التعليمية، سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة، والاطمئنان على انتظام الدراسة.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تفقد مدرسة المنشأة الجديدة الصناعية بنات، حيث قام بتفقد عدد من الفصول والأقسام ومعامل الحاسب الآلي، للاطمئنان على حسن السير العملية التعليمية، وقد أشاد بالمجهود المبذول فى قسم الملابس الجاهزة، و معمل الحاسب الآلى، كما حضر حصة مادة تراكيب لفصل 2/3، وأشاد أيضاً بالجهد المبذول بقسم الزخرفة والاعلان بالمدرسة، حيث أشاد بالمستوى التحصيلي، والتفاعل الطلابي الجيد.

تنمية شخصية الطالب

ووجه وكيل الوزارة خلال جولته إلى ضرورة الاهتمام بنظافة الأقسام والفصول، وتوافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، والاهتمام بالأنشطة الطلابية، والتي تساعد في تنمية شخصية الطالبات، وصقل مواهبهم واكتشافها.

نظافة القاعات والمطبخ

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة السنطة الثانوية الفندقية، بنفس الإدارة، حيث شهد تقييم المخرج الثاني، وحدة تجهيز الفاتورة للصف الثالث برنامج المدير.

كما شهد تقييم وحدة المخبوزات والحلويات للصف الثالث برنامج الطاهى، وأكد ضرورة توفير وسائل الأمن والسلامة، ووجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل القاعات والمطبخ، إضافة إلى النظافة الشخصية، وارتداء الكمامات داخل المطبخ، حفاظاً على السلامة العامة لكل من الطلاب والمعلمين.