«تعليم الغربية» تكرم 19 موظفة بمناسبة عيد الأم «أسماء»

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، في احتفالية الأم المثالية، والتي تم تنفيذها بقاعة التنمية المهنية بطنطا، 19 موظفة من موظفات المديرية والإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، بحضور مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الأم.

دور الأم في المجتمع

وخلال الاحتفال، هنأ وكيل الوزارة جميع الأمهات اللاتي حضرن للتكريم، مشيداً بدورهن في رعاية أبنائهم وأسرهن، ثم قام بتقديم شهادا ت التقدير لهن، والهدايا التذكارية، تكريما لهن في هذا اليوم الرائع، والذي تكرم فيه كل الأمهات على مستوى الجمهورية تقديراً لجهودهن.

أسماء الأمهات المكرمات

أما الأمهات المثاليات التي تم تكريمهن اليوم بمناسبة عيد الأم فهن: أميمة حسنين عمر العناني (المديرية) وحكمت البرنس زكي جودة (المديرية)، وفاء محمد عبد الحميد أبو حمزة (المديرية)، إيمان أحمد محمد الهمشري (المديرية)، هدى علي محمود الشعراوي (المديرية)، فهيمة محمد إبراهيم حتاتة (المديرية)، فهيمة دسوقي فهيم عشيب (المديرية)، سهير محمد أحمد خاطر (المديرية)، عزيزة بسيط إبراهيم موسى (المديرية)، أماني رجائي عزمي (المديرية).

كما تم تكريم سـناء محمد علي دعباس (غرب طنطا)، وســحر مصطفى عبد المعطي كباش (شرق المحلة)، وأميرة عبد العزيز حسن المعدي (غرب المحلة)، وأمل عزت أحمد موسى (زفتى)، ورحاب عبد المنعم سامي محمد (السنطة)، وهيام محمد عبد الفتاح سنجر (كفر الزيات)، وأسـماء السيد السيد شاهين (قطور)، وزينب محمد عبدالصمد (سمنود)، وليلى محمد عبد الله أبو النصر (بسيون).