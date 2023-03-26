«تعليم الغربية»: انتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن، وأنه حرص على متابعته مدارس إدارة بسيون التعليمية.

وأوضح في بيان، أنه تفقد مدرسة قرانشو الثانوية التجارية، حيث قام بتفقد عدد من الفصول ومعامل الحاسب الآلي، واطمأن على حسن السير العملية التعليمية، وشهد امتحان مادة التأمينات بفصل 3/4 جدارات، كما شهد حصة لمادة الحاسب الآلي بمعمل الحاسب، حيث أشاد بالمستوى التحصيلي والتفاعل الطلابي الجيد مع المعلم.

تفعيل الأنشطة الطلابية

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بضرورة الاهتمام بتسجيل الغياب الإلكتروني بصفة منتظمة، والتوجيه بإغلاق خانات دفتر الأمن بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح بالتسجيل في خانات اليوم السابق، كما وجه بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدرسة، والاستفادة من الطاقات الطلابية في هذه المرحلة السنية.

عدم استخدام العقاب البدني

كما تفقد مدرسة الشهيد عبد الله ممدوح الصاوي الابتدائية بقرانشو، بنفس الإدارة التعليمية، ووجه بضرورة تسجيل الغياب الإلكتروني بصفة منتظمة، وتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، ووجه أيضاً بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.