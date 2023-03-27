دول أوروبية تطالب «الأولمبية الدولية» بإيقاف روسيا في أولمبياد 2024

قالت بولندا وبريطانيا ودول البلطيق الثلاثة، اليوم، إنه يجب حظر مشاركة الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس 2024 إلا لو سحبت موسكو قواتها من أوكرانيا، بينما تقول اللجنة الأولمبية الدولية إنها تخطط للسماح لهم بالمشاركة كمحايدين، وذلك بحسب وكالة رويترز.

الدولية عقوبات على روسيا وبيلاروسيا

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا وبيلاروسيا بعد العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 لكنها الآن مترددة في استبعاد الرياضيين من البلدين من الألعاب بشكل كامل خوفا من العودة إلى أيام المقاطعة كما حدث في حقبة الحرب الباردة، ووضعت اللجنة مسارا للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا للتأهل للألعاب الأولمبية 2024 في باريس عن طريق المشاركة في تصفيات آسيا بدلا من أوروبا والتنافس كمحايدين دون الاستعانة بالعلم أو النشيد الوطني لكل من الدولتين.

وقت غير مناسب

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان صدر بالاشتراك مع بريطانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا: «نحن نثق تماما أن الآن ليس الوقت المناسب لمناقشة فتح المجال بأي شكل أمام الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا للعودة إلى الألعاب الأولمبية».

الأوليمبية الدولية ليست حكما في النزاعات السياسية الدولية

وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد قال قبل أيام إن اللجنة لا يمكنها أن تكون حكما في النزاعات السياسية الدولية، ومع ذلك واجهت الخطة معارضة حيث ترفض ألمانيا وعدة دول رفع الحظر، وقال البيان البولندي: «في حين أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارات نهائية بعد، فإننا نطالبها بشدة بإعادة النظر في خطتها والعودة إلى القرار الأصلي الذي ثبتت فعاليته ويدعمه المجتمع الدولي».

وأضاف البيان: «نُذكر أن روسيا وروسيا البيضاء لديهما طريق للعودة للمجتمع الرياضي الدولي وهو إنهاء الحرب العدوانية التي شنتها روسيا بالتواطؤ مع روسيا البيضاء واستعادة احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل الحدود المعترف بها دوليا».