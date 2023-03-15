وكالة الطاقة الدولية: عائدات روسيا النفطية تتراجع بسبب عقوبات الغرب

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أن عائدات روسيا من صادراتها النفطية تراجعت إلى نسبة 42% خلال فبراير الماضي، وسط فرض الغرب عقوبات شديدة على موسكو في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

عائدات روسيا من صادراتها النفطية بلغت 11.6 مليار دولار خلال فبراير

وقالت الوكالة إن روسيا جنت 11.6 مليار دولار من صادراتها النفطية خلال الشهر الماضي، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات البترولية الروسية، إضافة إلى تحديد سقف للأسعار الذي تم الاتفاق عليه مع دول مجموعة السبع وأستراليا، مضيفة أن إنتاج النفط الروسي ظل قريبا من مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، في إشارة إلى تراجع صادرات موسكو للأسواق العالمية إلى 7.5 مليون برميل يوميا في فبراير، كما أشارت إلى أن روسيا تبحث عن مقاصد جديدة من أجل إمداداتها وصادرتها النفطية.

توقعات بارتفاع كبير على طلب النفط العالمي خلال نهاية 2023

من جهة أخرى، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط يشهد ارتفاعا بطيئا، وأنه بصدد تلقي دفعة كبيرة نتيجة استئناف حركة النقل الجوي، واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين بعد إلغاء سياستها الصارمة بشأن قيود كورونا.

وقالت الوكالة الدولية، التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية «باريس»، في تقريرها الشهري عن النفط، إن نمو الطلب العالمي على النفط بدأ يضعف خلال 2023، لكن من المتوقع أن ينهي العام بارتفاع كبير، مشيرة إلى زيادة إجمالية ستصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا من الربع الأول إلى الربع الرابع، وهي أكبر نسبة زيادة خلال عام منذ 2010.

وأضافت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مليوني برميل يوميا خلال العام الحالي، ليصل إلى 102 مليون برميل يوميا، في إشارة إلى وصول مخزونات النفط العالمية إلى قرابة 7.8 مليار برميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.