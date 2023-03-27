تفاصيل الحلقة الرابعة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو، الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان عبر قناة دي إم سي الفضائية، العديد من الأحداث المهمة والشيقة.

ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة الرابعة

ووافقت الفنانة مي عز الدين، التي تجسد دور «راوية» على مقابلة والدها بعد مقاطعة منذ سنوات، بسبب تركه لها ولوالدتها وزواجه بفتاة أخرى، بعد أن أبلغتها والدتها التي تجسد دورها النجمة شيرين، بأنّه يريد مقابلتها، حيث أعرب والد مي عز الدين عن شوقه لها، وتعاملت معه بجفاء شديد، وعاتبته بسبب غيابه سنوات عديدة، وطلب منها السماح لكنها رفضت.

مسلسل سوق الكانتو

وضمن أحداث الحلقة 4 من سوق الكانتو تحدث مواجهة بين الجد أو عبدالعزيز مخيون، وعوض في وسط السوق، حيث يتهم الأخير طه القماش بحرق المخزن، ويشهد رشاد الحرامي أو فتحي عبد الوهاب على الأمر، ويدبر طه أمرا للتخلص من رجال الخواجة بمساعدة أحد الأشخاص ورجاله، ويوافق الأخير على الأمر، بعد أن يتفق على أن يحصل على مبلغ مالي ضخم، لكن يبدو أن طه القماش يخطط لشيء آخر.

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة

وجاءت مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023 كما يلي: فسيعرض في تمام التاسعة مساءً، وتكون الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، على شاشة قناة DMC، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، و معدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون 11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومسلسل سوق الكانتو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.