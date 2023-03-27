أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة الخامسة.. «القماش» يقابل «راوية» صدفة

تشهد أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الكانتو، المقرر عرضها اليوم، ردة فعل قوية، بعد أن انتهت الحلقة السابقة، بإشعال فتحي عبدالوهاب، النيران في مخزن «عوض»، واتهام الفنان أمير كرارة الذي يلعب دور «طه القماش» بحرقها.

ووافقت الفنانة مي عز الدين، التي تجسد دور «راوية»، على مقابلة والدها، بعد مقاطعته سنوات بسبب تركه لها ولوالدتها بعد زواجه بأخرى، حيث أبلغتها والدتها التي تجسد دورها الفنانة شيرين، أنّه يريد مقابلتها.

وفي بداية اللقاء يعبر والد مي عز الدين عن شوقه لها، لكنها تتعامل معه بجفاء شديد، وتعاتبه بسبب غيابه سنوات طويلة، ويطلب منها السماح ويبدي لها الندم على ما فعله، لكنها ترفض السماح.

وتواصل مي عز الدين ووالدتها البحث عن طريقة لسداد ديونهما، بعد فشلهما إتمام صفقة «مدام ميري»، بينما دبر طه القماش طريقة تساعده في التخلص من رجال الخواجة عبر مساعدة أحد الأشخاص ورجاله، وبعد أن انتهت أحداث الحلقة بلقاء أول بين مي عز الدين وأمير كرارة صدفة في السوق، تبدأ الحلقة الخامسة بحديثهما، بعدما نجح أمير كرارة في لفت انتباهها.

القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو الذي يلعب فيه دور البطولة أمیر كرارة في رمضان 2023، يعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.