شادي مؤنس: موسيقى مسلسل «سوق الكانتو» كلاسيكية مطعمة بالشرقي

قال الموسيقار شادي مؤنس، إن تأليفه للموسيقى التصويرية لمسلسل «سوق الكانتو»، عبارة عن خليط بين الكلاسيك تم تطعيمه ببعض الموسيقى الشرقية، قائلا: «لما بدأت أقرأ أحداث مسلسل سوق الكانتو، شوفت أحداث تدور في الإسكندرية، وجزء في سوق الكانتو».

البطل من أبناء المعلمين

أوضح «مؤنس»، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامى يوسف الحسينى، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه كان يعتقد أن البطل سيظهر بجلابية باعتباره سوق، لكنه وجد البطل من أبناء المعلمين الذين اعتادوا على اللبس الكلاسيك الشيك خلال فترة معينة من التاريخ.

مسلسل سوق الكانتو

تابع: أن «مخرج سوق الكانتو شايف مصر من منظور الشياكة خلال هذه الفترة، وبناء عليه عملت موسيقى ميكس بين الكلاسيك ومطعمها بحاجات شرقي، عشان يبان إننا في مصر مش دولة أوروبية، والعملية الموسيقية مشيت مظبوط»، مؤكدا أن الحلقات القادمة ستشهد مقاطع موسيقى تصويرية جديدة متميزة.