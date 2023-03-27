مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو لـ أمیر كرارة رمضان 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023، خاصة بعدما جرى عرض الحلقة الرابعة للمسلسل أمس، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

تردد قناة DMC

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عزالدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 تدور في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حيث تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.