تفاصيل الحلقة الرابعة لمسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة، أحداثا مثيرة بدأت بموافقة مهرة على الزواج من الكوماندا، بعد رفضها الزواج من زيدان «ماجد المصري» صاحب المصنع الذي كانت تعمل فيه بالحلقة الثالثة.

مسلسل ضرب نار.. شقيقة ياسمين عبدالعزيز ترفض الزيجة

وصارحت شقيقة مهرة، لها، إنّها ترفض إتمام الزيجة، مفضلة زيدان، لأنه أغنى من الكوماندا، لكن مهرة تؤكد لها أنّها تحب الكوماندا، ما غيّر موقف شقيقتها وجعلتها توافق وتهنئها على ارتباطها بالكوماندا «أحمد العوضي».

أما عن شقيقة مهرة، فظهر أنّها على علاقة عاطفية بأحد الشباب، حيث تهرب من المدرسة من أجل مقابلته، وفي هذه الحلقة ركبت الدراجة النارية خلفه، وانطلقا بعيدا عن المدرسة، وعاد محسن ابن عم الكوماندا، بعدما هرب من الثأر، إذ قتل شخصية مهمة في محافظة سوهاج بسبب خلافات بينهما حول تأشيرة السفر.

مسلسل ضرب نار

عاد محسن ابن عم الكوماندا، بعدما هرب من الثأر، إذ قتل شخصية مهمة في محافظة سوهاج بسبب خلافات بينهما حول تأشيرة السفر.

وعاد محسن إلى حي شبرا حيث يقيم الكوماندا، وأخبره بأنّه يريد تسليم كفنه إلى عائلة الشخص الذي قتله، وعندها تنتهي الحلقة برد العوضي «مش عاوزك تموت، ولا عاوزك تكسر عينك وتحني ضهرك وتسلم كفنك»، حيث يجسد الفنان ضياء عبدالخالق شخصية نجله، الذي يحاول أن يقتل الكوماندا ثأرا لأبيه.