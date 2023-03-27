أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة.. «زيدان» يسعى للوصول إلى «مهرة»

يترقب الجمهور أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة أنّ الحلقات السابقة شهدت أحداثا مثيرة ومتسارعة.

وفي الحلقة الرابعة، نجح الفنان ماجد المصري الذي يلعب دور «زيدان»، في تجنيد سحر التي تلعب دورها الفنانة مها نصار لصالحه، حتى يتعرف منها على المعلومات والتفاصيل الخاصة بـ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تلعب دور «مهرة»، حتى يستطيع التقرب أكثر منها، لتخبره سحر بضرورة أن يبتعد عن مهرة كونها تحب رجلا صعيديا يدعى «جابر».

وبعد أن ذهب للاطمئنان على مهرة في منزلها، تنشب مشاجرة بين «عبيد» شقيق «جابر» الذي يلعب دوره تامر مجدي، وبين «رزق» الذي يلعب دوره ضياء عبدالخالق، داخل السوق بسبب المشكلات بينهما على الثأر، ويستكمل سامي الذي يلعب دوره أحمد الرافعي عمله في خط الإنتاج الخاص بالأدوية المغشوشة.

ويترقب الجمهور في الحلقة الرابعة ما سيحدث بعد نجاح ماجد المصري في تجنيد الفنانة مها نصار لتساعده في الوصول إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز في نهاية المطاف.

تعرف على مواعيد عرض ضرب نار

ويعرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ويعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.