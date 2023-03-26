مسلسل ضرب نار الحلقة 4.. هروب شقيقة مهرة وعودة ابن عم الكوماندا

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، أحداثا مثيرة، بدأت بموافقة مهرة على الزواج من الكوماندا، بعدما رفضت الزواج من زيدان (ماجد المصري) صاحب المصنع الذي كانت تعمل فيه بالحلقة الثالثة، التي أذيعت أمس، السبت، في ثالث أيام شهر رمضان.

مسلسل ضرب نار.. شقيقة ياسمين عبدالعزيز ترفض الزيجة

شقيقة مهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صارحتها بأنها ترفض إتمام هذه الزيجة، مفضلة زيدان، لأنه أغنى منه، لكن مهرة تؤكد لها أنها تحب الكوماندا، ما غيّر موقف شقيقتها وجعلتها توافق وتهنئها على ارتباطها بالكوماندا (أحمد العوضي).

وفي سياق متصل بشقيقة مهرة، فقد ظهر أنها على علاقة عاطفية بأحد الشباب، حيث تهرب من المدرسة من أجل مقابلته، وفي هذه الحلقة ركبت الدراجة النارية خلفه، وانطلقا بعيدا عن المدرسة.

مسلسل ضرب نار .. عودة محسن

عاد محسن ابن عم الكوماندا، بعدما هرب من الثأر، إذ قتل شخصية مهمة في محافظة سوهاج بسبب خلافات بينهما حول تأشيرة السفر.

وعاد محسن إلى حي شبرا حيث يقيم الكوماندا، وأخبره بأنه يريد تسليم كفنه إلى عائلة الشخص الذي قتله، وعندها تنتهي الحلقة برد العوضي «مش عاوزك تموت، ولا عاوزك تكسر عينك وتحني ضهرك وتسلم كفنك»، حيث يجسد الفنان ضياء عبدالخالق شخصية نجله، الذي يحاول أن يقتل الكوماندا ثأرا لأبيه.