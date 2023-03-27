مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

يتساءل جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، بعد عرض الحلقة الرابعة للمسلسل أمس.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر عرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا وتتوّج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويجسد دوره الفنان ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.