تقديم 2795 طلب ترخيص وفقا للقانون الجديد للمحال العامة بالبحيرة

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية في محافظة البحيرة، اليوم، انتظام استقبال طلبات التراخيص المجال التجارية، وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

انتظام استقبال تراخيص المحال التجارية في البحيرة

واستقبلت مراكز إصدار التراخيص 2795 طلبا تم إدخالها على المنظومة الجديدة، كما تم صدور 236 ترخيصا حتى الآن.

يذكر أن القانون الجديد لتراخيص المحال التجارية يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذلك القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية.

يأتي ذلك من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد

كما يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها، وفي إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.