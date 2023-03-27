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«الإسكان»: طرح محال تجارية بمركز مارينا العلمين السياحي في المزاد العلني

«رشاد»: استمرار أعمال التطوير والتجميل للطرق والميادين والمداخل

كتب:

أيمن حمزة
12:01 م | الإثنين 27 مارس 2023
الإسكان تعلن طرح 22 محل تجاري بأنشطة متنوعة للتيسير على المواطنين

الإسكان تعلن طرح 22 محل تجاري بأنشطة متنوعة للتيسير على المواطنين

أكّد المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، أنَّه تمّ طرح 22 محلاً تجاريًا بمساحات تتراوح بين (26م2: 1300م2)، و8 مخازن بمساحات تتراوح بين (26م2 : 40م2) بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

«سرور»: طرح 22 محلًا تجاريًا بالمزاد

وأشار رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، إلى أنَّه تمّ إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز تنمية القرى السياحية، لمن يرغب في المشاركة بجلسة المزاد.

أحمد رشاد : استمرار أعمال التطوير والتجميل للطرق والميادين والمداخل الرئيسية

وفي سياق متصل، وجه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، باستمرار أعمال التطوير والتجميل  للطرق والميادين والمداخل الرئيسية بمدينة العبور، لتحسين المظهر العام والرؤية البصرية بالمدينة.

وأشار «رشاد»، إلى أنَّه جارٍ استكمال زراعة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتوريد وزراعة النجيلة، وكذلك تدعيم المسطحات الخضراء بالشتلات الديكورية المزهرة بالطريق الرئيسي للمدينة، ومدخل الحي الترفيهي بجوار جهاز المدينة لزيادة الرقعة الزراعية، ولتخفيف التلوث البيئي ولتحسين الرؤية البصرية، كما تم استحداث وتركيب ومدّ شبكة ري بالرش بنظام فك وتركيب لكامل المسطحات الخضراء المستحدثة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.