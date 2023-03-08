رئيس جهاز «العبور الجديدة» يعلن بيع محال تجارية وتنفيذ أعمال المرافق بالمدينة

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جرى بيع 6 محال تجارية في المزاد العلني بالسوق التجارية المقامة على قطعة أرض رقم 10 بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان، بمساحات تتراوح من 19 إلى 40 مترا، وذلك في إطار توفير الخدمات لحاجزي وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بالمدينة.

ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروعات البنية التحتية

وأكد المهندس أحمد على، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروعات البنية التحتية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والتي تضم 638 عمارة، بإجمالي 15312 وحدة سكنية بالحيين الـ15 والـ16، موضحا أنه جارٍ تنفيذ أعمال خطوط انحدار شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بالحيين.

توجيه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة بطريق R1

كما وجه المهندس أحمد على، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة بطريق R1 الواصل بين الطريقين الدائري الأوسطي والإقليمي، وكذلك طريق R5 المؤدى إلى الحي الـ14، وذلك في إطار الخطة المتكاملة الجاري تنفيذها لإنارة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة؛ إذ يجري تركيب أعمدة الإنارة بالطريقين.