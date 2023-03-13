رئيس «العاصمة الإدارية الجديدة»: بيع 4 محال تجارية بأنشطة مختلفة

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم بيع 4 محال تجارية بأنشطة مخبز ومطعم وهايبر ماركت ونشاط آخر بمساحات تتراوح (من 32 م2: 95 م2) بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على تلبية احتياجات السكان وتوفير الخدمات لهم.

وأوضح «الشربيني»، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور مستشار مجلس الدولة، ومندوب وزارة المالية، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية بالإدارة العقارية واللجنة المختصة من الجهاز لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، لافتًا إلى أنه تم بدء المزاد في تمام الساعة 12 ظهر أمس الأحد، طبقا للمواعيد المحددة مسبقا، وتم الرد على جميع الاستفسارات في البداية، ثم تم بدء أعمال المزايدة على المحال.

سعر البيع بالمحال تراوح يبدأ من من 78 ألف جنيه

وأضاف رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أن سعر البيع بالمحال تراوح من (78 ألف جنيه : 131 ألف جنية للمتر المربع)، وتم اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان وبناء على رغبات السكان.