تحصين 216 ألفا و678 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

قامت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بتكثيف حملاتها لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع استمرار أعمال الترقيم للماشية وتحصين الطيور، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، حيث تم تكثيف الحملات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

حملات تحصين الماشية والطيور في كفر الشيخ

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه تم تحصين 37810 طيور ضد الأمراض الوبائية، في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتم تحصين بأجر 1100 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، كما تم تطهير سوق واحد، و3 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 10عينات ما قبل البيع من داخل مزرعة واحدة بإجمالي 8000 طائر، كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

وأضاف مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، أنه تم تحصين 216 ألفا و678 رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمدن وقرى المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها في شتى ربوع محافظات مصر.