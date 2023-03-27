إحالة أوراق المتهم بقتل مدرس في الجيزة للمفتي

قررت الدائرة 11 جنايات بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، إحالة المتهم بقتل صديقه «مدرس إنجليزي» بسبب خلافات مالية بينهما في منشأة القناطر بالجيزة لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد وطلعت عبده.

خلافات مالية وراء الواقعة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «صاحب سوبر ماركت» قتل صديقه المجني عليه «مدرس إنجليزي»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات مالية بينهما، واستدرجه إلى منطقة زراعية بدائرة القسم، وسدد له عدة طعنات بالرقبة والجسد أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض دون مسوغ من الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة منشأة القناطر، يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص مصاب بطعنات في أنحاء جسده والرقبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن وجود جثة المجني عليه، وبعمل التحريات الأولية، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.