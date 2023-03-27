الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي في منشأة القناطر بعد قليل

تستكمل الدائرة 11 جنايات بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه مدرس إنجليزي بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة منشأة القناطر.

تأجيل للمرافعة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين 27 مارس لسماع المرافعة.

هيئة المحكمة

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد وطلعت عبده.

خلافات مالية الدافع وراء الجريمة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «صاحب سوبر ماركت» بقتل صديقه المجني عليه «مدرس إنجليزي»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات مالية بينهما، واستدرجه إلى منطقة زراعية بدائرة القسم، وسدد له عدة طعنات بالرقبة والجسد، أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض دون مسوغ من الجهات المختصة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة منشأة القناطر، يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص مصاب بطعنات في أنحاء جسده والرقبة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن وجود جثة المجني عليه، وبعمل التحريات الأولية، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.