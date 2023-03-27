الإعدام شنقا لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين في قضية قتل طالب جامعي

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها قبل قليل، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين، كما قضت ببراءة آخر، وذلك في قتل طالب تجارة إنجليزي، وسائق توك توك وإلقاء جثمانه في مصرف مائي يتبع مركز ديرب نجم بالشرقية، لسرقة توك توك.

إخطار بالعثور على جثة الطالب

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تلقي بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية أعلى مياه ترعة بدائرة المركز، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الشاب يدعى، مينا أمير 19 سنة، طالب في كلية التجارة، ويعمل سائق توك توك.

كشف تفاصيل الجريمة

وتبين من الحقيقات التي أجرتها الاجهزة الأمنية في ديرب نجم أن منفذي جريمة قتل مينا، استقلا معه «التوكتوك» بزعم أنهما يبحثان عن طفل تائه، وخلال رحلة البحث الوهمية، قدم له أحدهما علبة عصير، وعندما تناولها فقد الإدراك، فأسرع المتهمان بحمله داخل التوكتوك، وظلا يسيران به حتى وصلا إلى مصرف مائي يتبع محافظة الشرقية، وتحديدًا في ديرب نجم ثم تخلصا منه، وسرقا التوك توك ولاذا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتفاصيل قتل الطالب مينا أمير، وكيفية التخلص من جثمانه قبل سرقة التوكتوك، وأرشدا عن مكان التوكتوك الخاص بالمجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.